Младшему мальчику было всего 2 года.

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления угарным газом трех человек.

Они были найдены мертвыми утром 21 мая 2017 года в одном из домов Металлургического района. В квартире на первом этаже обнаружили тела мальчиков 2 и 17 лет, а этажом выше погибла их 79-летняя соседка.

"По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей газовой колонки, из-за засоренного вентиляционного канала", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Виновным грозит до 10 лет заключения по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).