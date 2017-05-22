В Челябинске угарным газом отравились дети и пенсионеркаСегодня в 08:15
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Младшему мальчику было всего 2 года.
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного отравления угарным газом трех человек.
Они были найдены мертвыми утром 21 мая 2017 года в одном из домов Металлургического района. В квартире на первом этаже обнаружили тела мальчиков 2 и 17 лет, а этажом выше погибла их 79-летняя соседка.
"По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей газовой колонки, из-за засоренного вентиляционного канала", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Виновным грозит до 10 лет заключения по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).
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