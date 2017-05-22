Сгорела иномарка.

В ночь на 22 мая 2017 года в Екатеринбурге, в поселке Исток, произошел взрыв и пожар в гараже на улице Овощной.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 3.16. Огонь охватил 20 "квадратов". Сгорели 2 гаража и автомобиль Toyota RAV4. На месте работали 2 единицы техники и 7 человек. Пожар был потушен в течение 10 минут. Пострадавших нет.

Причины происшествия выясняются.