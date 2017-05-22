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Южноуральцы напали на сломавшегося на трассе автомобилистаСегодня в 10:50

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У него забрали 54 тысячи рублей.

На трассе М-5 в Челябинской области на 31-летнего автомобилиста, остановившегося из-за поломки машины, напали двое жителей Катав-Ивановска.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел вечером 17 мая 2017 года. Молодые люди предложили подбросить водителя в Бакал, чтобы тот купил запчасти для сломанной машины. Как только он сел в автомобиль к случайным знакомым, его избили, отобрали банковскую карту и заставили сказать пин-код. Злоумышленники сняли 54 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство). Молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы.

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