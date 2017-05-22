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В Прикамье перевернулся автобус с пассажирамиСегодня в 11:02

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Один человек погиб.

21 мая 2017 года около 13.00 на трассе Краснокамск - Стряпунята перевернулся рейсовый автобус. Один из пассажиров погиб.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 53-летний водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. В салоне находились 10 человек. Один из них погиб, еще двоих увезли в больницу.

По данному факту проводится проверка.

По словам местных жителей, причиной ДТП мог стать отказ рулевого управления. "Это уже не первый раз когда на наш рейс отправляют неисправные автобусы, у некоторых неисправны тормоза. Сколько можно??? Хватит молчать!!! Пора разобраться с безответственным перевозчиком!!!" - возмущаются пользователи соцсетей.

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