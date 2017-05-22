Виновник аварии уснул за рулем.

Днем 21 мая 2017 года на трассе под Ивделем произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, аварию спровоцировал 47-летний водитель Hyundai Solaris: он уснул за рулем и выехал на встречку. Там иномарка по касательной задела другой Hyundai Solaris и ВАЗ-21120. От удара отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась, а виновник аварии протаранил Chevrolet Cruze.

45-летний пассажир Hyundai скончался на месте, 27-летняя девушка - водитель другого Hyundai получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму живота, у 68-летней пассажирки Chevrolet - перелом голени, ушиб грудины и шок.