Его разыскали.

21 мая 2017 года в Тюмени на улице Мельникайте возле дома №100 водитель такси сбил ребенка. Нарушитель скрылся с места ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с матерью. Он ехал на самокате, женщина шла позади. Таксист выезжал с прилегающей территории и не пропустил пешеходов.

Ребенок получил ушибы головы и голени.

Мать мальчика запомнила номер автомобиля. По нему и удалось найти нарушителя. Машина эвакуирована. Сегодня мужчина должен явиться в УГИБДД.