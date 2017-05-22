Следователи проводят проверку.

В Тюмени из окна 14 этажа выпал мужчина. Инцидент произошел 20 мая на улице 30 лет Победы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Очевидцы вызвали скорую. Медики прибыли на место через несколько минут, но спасти тюменца не удалось.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.