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Екатеринбуржец на "мерсе" устроил ДТП - пострадал младенецСегодня в 11:46

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Виновник аварии был пьян.

Вечером 20 мая 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Амундсена и Объездной произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал пьяный 28-летний водитель Mercedes. Он не выбрал безопасную скорость и протаранил остановившуюся у перекрестка Lada Kalina. Последнюю отбросило на стоящий впереди Volkswagen, а тот в свою очередь наехал на Opel Astra.

Пострадал полугодовалый пассажир Lada - у ребенка ушиб лица.

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