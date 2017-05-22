Виновник аварии был пьян.

Вечером 20 мая 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Амундсена и Объездной произошло массовое ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал пьяный 28-летний водитель Mercedes. Он не выбрал безопасную скорость и протаранил остановившуюся у перекрестка Lada Kalina. Последнюю отбросило на стоящий впереди Volkswagen, а тот в свою очередь наехал на Opel Astra.

Пострадал полугодовалый пассажир Lada - у ребенка ушиб лица.