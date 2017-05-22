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Зауралец устроил массовое ДТПСегодня в 12:50

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Пострадали 4 человека.

20 мая 2017 года около 21.00 на 13 километре трассы Курган-Половинное-Воскресенское произошло массовое ДТП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Курганской области, виновником стал водитель Geely Emgrand. Он не справился с управлением, вылетел на обочину и сбил двух мужчин - 30 и 45 лет. После этого автомобилист вырулил на встречку, где врезался в мотоцикл Honda. От удара "байк" отбросило на Daewoo Nexia, за рулем которого находилась 18-летняя девушка.

Владелец Geely скрылся с места ДТП. Оба пешехода доставлены в больницу, хозяина мотоцикла и его пассажирку увезли в травмпункт.

Иномарка нарушителя уже найдена и доставлена на спецстоянку. Сейчас разыскивается владелец авто.

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