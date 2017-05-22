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В Екатеринбурге "Газель" сбила мужчину с плохим зрениемСегодня в 15:17

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У "Калины".

Днем 22 мая 2017 года в Екатеринбурге около концерна "Калина" водитель "Газели" Next сбил мужчину. Очевидцы разыскивают родственников пострадавшего, передает "Уралинформбюро".

"Сбит дедушка зовут Геннадий 1936 г.р. при себе документов не имеет, есть жена Лидия (Александровна, но не точно), говорит, что проживает по адресу Пехотинцев д.109, кв.109 (как выяснилось, такого адреса нет, скорее всего он называл номер квартиры), сотового при себе не имеет, домашний телефон не помнит, 4 рваные раны на лице, очень плохое зрение, ЧМТ 100%, давление 200/120, шок", - написала в соцсети "ВКонтакте" свидетель аварии Екатерина Симонова (здесь и далее орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По ее словам, пенсионер вышел на проезжую часть в неположенном месте: "Газелист уходил от столкновения и удар пришелся лицом в зеркало (со слов водителя), на зеркале с тыльной стороны отпечаток лица, при ударе с дедушки слетел ботинок. Первая помощь оказана мной и мед. работником Калины, далее прибыла реанимация, куда повезут неизвестно. Приметы: Рост примерно 160, худощавый, сильно ссутулившийся, на правой руке нет одной фаланги пальца (какого точно, не разглядела) седые волосы, нос картошкой, левый глаз белый помутневший (изначально голубые глаза), одет в классический костюм, сверху черная куртка, с собой рюкзак, очки с толстыми линзами, видит плохо".

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД не удалось.

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