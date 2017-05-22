Его увезли в больницу.

В столице Урала на ногу 5-летнему ребенку упал забор. 19 мая он вместе с тетей гулял возле школы №80 на Уралмаше, которая находится на ремонте. Когда они проходили у забора, одна из секций рухнула, хотя никто ее даже не коснулся.

Ребенка на скорой доставили в ДГКБ №9. Врачи диагностировали ушиб ноги и отпустили его домой. По факту случившегося проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Стоит напомнить, что 15 мая в Екатеринбурге на улице Бебеля произошло подобное ЧП, которое обернулось более серьезными последствиями. У 9-летнего мальчика случился разрыв двенадцатиперстной кишки. Его прооперировали.

Ранее по теме:

На 9-летнего екатеринбуржца упал забор