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В Екатеринбурге забор упал на 5-летнего ребенкаСегодня в 14:50

  • Текст

Его увезли в больницу.

В столице Урала на ногу 5-летнему ребенку упал забор. 19 мая он вместе с тетей гулял возле школы №80 на Уралмаше, которая находится на ремонте. Когда они проходили у забора, одна из секций рухнула, хотя никто ее даже не коснулся.

Ребенка на скорой доставили в ДГКБ №9. Врачи диагностировали ушиб ноги и отпустили его домой. По факту случившегося проводится проверка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Стоит напомнить, что 15 мая в Екатеринбурге на улице Бебеля произошло подобное ЧП, которое обернулось более серьезными последствиями. У 9-летнего мальчика случился разрыв двенадцатиперстной кишки. Его прооперировали.

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