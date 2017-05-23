Столкнулись легковушка и грузовик.

Ранним утром 21 мая 2017 года на 1641 километре федеральной трассы М5 "Урал" (Челябинская область) лоб в лоб столкнулись Ford Focus и грузовик МАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, на встречную полосу выехал 23-летний водитель легковушки. Он скончался на месте. По факту аварии проводится доследственная проверка.

По данным местных СМИ, погибший проходил военную службу по контракту в Трехгорном.