Семеро пострадали.

На трассе Арти-Екатеринбург вблизи Михайловска 22 мая около 23.30 произошла массовая авария – столкнулись 5 автомобилей, в том числе, 2 микроавтобуса.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ВАЗ-2108 выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Iveco. Тот задел Volkswagen, который, в свою очередь, отлетел на другой микроавтобус Iveco. Пятым участником ДТП стала Toyota Сorolla.

В аварии погибли 2 человека - водитель и 23-летний пассажир отечественной легковушки. Пострадали пассажиры ВАЗа - молодые люди 22, 19 и 18 лет, водитель микроавтобуса Iveco и его пассажиры - мужчины 45 и 46 лет, а также 57-летняя пассажирка Toyota.

Устанавливаются детали происшествия.