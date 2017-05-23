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В массовом ДТП под Михайловском погибли 2 человекаСегодня в 09:28

Фотография

Семеро пострадали.

На трассе Арти-Екатеринбург вблизи Михайловска 22 мая около 23.30 произошла массовая авария – столкнулись 5 автомобилей, в том числе, 2 микроавтобуса.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ВАЗ-2108 выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Iveco. Тот задел Volkswagen, который, в свою очередь, отлетел на другой микроавтобус Iveco. Пятым участником ДТП стала Toyota Сorolla.

В аварии погибли 2 человека - водитель и 23-летний пассажир отечественной легковушки. Пострадали пассажиры ВАЗа - молодые люди 22, 19 и 18 лет, водитель микроавтобуса Iveco и его пассажиры - мужчины 45 и 46 лет, а также 57-летняя пассажирка Toyota.

Устанавливаются детали происшествия.

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