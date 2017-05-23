С сотрясением мозга.

В ночь на 23 мая 2017 года в уральской столице на проспекте Космонавтов столкнулись грузовая ГАЗель и Mercedes.

Как пояснили "Уралинформюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, водитель ГАЗели ехал со стороны Уралмаша в направлении центра, а владелец иномарки поворачивал с Космонавтов на Завокзальную. В этот момент и произошло столкновение.

Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, от удара ГАЗель отбросило на фонарный столб, Mercedes влетел в дерево.

Пострадал мужчина, управлявший грузовиком. Его госпитализировали в ГКБ №23 с сотрясением головного мозга и переломом скуловой кости.