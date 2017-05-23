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На "выкуренную" из авто екатеринбурженку завели два делаСегодня в 09:47

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Административных.

На 30-летнюю екатеринбурженку, которую автоинспекторы "выкуривали" из автомобиля, заведено два административных протокола: по ч.2 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Материалы были переданы в суд, но автоледи не явилась на заседание, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел 19 мая 2017 года. Инспекторы ГИБДД заметили на улице Амундсена Mazda CX-7 без регистрационных знаков. Во время проверки документов у женщины-водителя оказались только копии свидетельства о регистрации авто и водительского удостоверения. Она пояснила, что оригиналы документов и номера изъяты для проведения экспертизы. Тогда автоинспекторы решили задержать машину и поместить ее на штрафстоянку.

Однако автоледи закрылась в салоне и поехала в сторону улицы Бардина. При этом она петляла из стороны в сторону, создавая угрозу жизни другим участникам движения. Скоротечная полицейская погоня завершилась остановкой машины, но екатеринбурженка по-прежнему отказывалась выходить из авто. Тогда автоинспекторы применили слезоточивый газ. Это на женщину не подействовало, и сотрудникам ГИБДД в присутствии понятых пришлось разбить заднее стекло иномарки.

Женщина вышла из салона с жалобой на плохое самочувствие. Ее доставили в больницу, где врачи диагностировали термический ожог без влияния на состояние здоровья.

Как выяснилось, автоледи с начала февраля 2017 года была лишена прав на 1,5 года за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

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