Его личность устанавливается.

В Мегионе в протоке Мулка спасатели нашли труп мужчины. Его личность устанавливает полиция.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-центре "Центроспас-Югории", труп был обнаружен в ходе поисков утонувшего 9-летнего мальчика из Нижневартовска.

Стоит напомнить, что ребенок пропал в ноябре 2016 года. Он вместе с другом гулял по льду протоки Вартовская Обь - его товарищ провалился, и 9-летний мальчик бросился ему на помощь. Вытащив его, сам спаситель ушел под воду.

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