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В Югре "мерс" залетел под КамАЗ - двое погибшихСегодня в 12:14

  • Текст

Скончались виновник аварии и его пассажир.

22 мая 2017 года на 48 километре трассы Сургут - Лянтор столкнулись Mercedes-Benz и КамАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, виновником аварии стал 31-летний водитель иномарки. Он не выдержал дистанцию и протаранил попутный грузовик.

Мужчина и его 30-летний пассажир скончались на месте.

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