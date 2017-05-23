Скончались виновник аварии и его пассажир.

22 мая 2017 года на 48 километре трассы Сургут - Лянтор столкнулись Mercedes-Benz и КамАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, виновником аварии стал 31-летний водитель иномарки. Он не выдержал дистанцию и протаранил попутный грузовик.

Мужчина и его 30-летний пассажир скончались на месте.