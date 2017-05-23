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Число погибших при теракте в Манчестере выросло до 22Сегодня в 12:53

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Смертника подослало "Исламское государство".

Количество погибших при взрыве на стадионе "Манчестер Арена" возросло до 22 человек. Еще 59 британцев госпитализировано, пишут федеральные СМИ.

Теракт произошел поздним вечером 22 мая 2017 года, по завершению концерта американской певицы Арианы Гранде. Среди погибших есть дети.

По данным полиции, взрыв устроил террорист-смертник. Ответственность за теракт уже взяла на себя группировка "Исламское государство", разместив видео в соцсетях.

Жители Екатеринбурга сегодня несут цветы к зданию генконсульства Великобритании, передает "Уралинформбюро".

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Концерт в Манчестере завершился взрывом - 19 погибших

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