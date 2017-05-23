Подробности выясняют следователи.

Полуторагодовалый мальчик выпал из окна 10 этажа в центре Екатеринбурга. Инцидент произошел в доме на улице Большакова 21 мая, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мать оставила ребенка на несколько минут одного в комнате. Когда она вернулась, увидела открытое окно - сын лежал внизу на земле. В этот момент его поднял на руки прохожий. Мальчика увезли в больницу на скорой.

Падение ребенка смягчили ветви деревьев. А грунт, на который он упал, оказался мягким и сыпучим. По словам матери, ребенок лишь несколько дней назад научился добираться по батарее до окна. Проводится доследственная проверка.