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На Южном Урале в лобовом ДТП водителю ВАЗа оторвало головуСегодня в 16:24

  • Текст

Он летел со скоростью 150 километров в час.

23 мая 2017 года на 22 километре трассы Челябинск - Новосибирск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик Volvo.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 26-летний водитель легковушки. От удара ВАЗ отлетел на несколько метров и превратился в груду металла. Стрелка спидометра остановилась на отметке 150 километров в час.

Молодой человек скончался на месте. По словам очевидцев, ему оторвало голову.

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