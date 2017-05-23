Он летел со скоростью 150 километров в час.

23 мая 2017 года на 22 километре трассы Челябинск - Новосибирск лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик Volvo.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 26-летний водитель легковушки. От удара ВАЗ отлетел на несколько метров и превратился в груду металла. Стрелка спидометра остановилась на отметке 150 километров в час.

Молодой человек скончался на месте. По словам очевидцев, ему оторвало голову.