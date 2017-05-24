Муж и его родственники.

Гражданка России Светлана Хайдарова не может вернуться из Турции в Екатеринбург со своим годовалым ребенком. На родину женщину не отпускает гражданский муж. Как рассказала россиянка РИА Новости, она познакомилась с Нури Караджой в столице Урала, где он некоторое время работал.

Турок позвал избранницу уехать с ним. Пара около трех лет прожила в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, у границы с Сирией. Екатеринбурженка родила ребенка, которому сейчас чуть больше года. По словам Светланы, совместная жизнь не сложилась, и она решила вернуться в Россию. Но гражданский муж и родственники ее не отпустили и насильно удерживают в доме. Попросить о помощи российских журналистов Хайдарова смогла, позвонив с телефона мужа, который тот забыл дома.

"Я нахожусь в доме, который находится вне населенного пункта, в пустыне, в 25 километрах от Вираншехира провинции Шанлыурфа, точного своего местоположения я не знаю. У меня нет денег, нет телефона, я не знаю турецкого, не могу покинуть этот дом, где живут в одной комнате девять человек. Меня заставляют целыми днями работать в поле, мой ребенок находится без присмотра, у него страшные ожоги от постоянного пребывания на солнце. Ребенка мне не отдают. Я не могу вывезти его в Россию и бежать без него я тоже не могу - он здесь может погибнуть", - жалуется Светлана.

Во время разговора связь прервалась, после чего на звонок ответил гражданский муж россиянки. "У нас все хорошо, не смейте больше сюда звонить", - заявил он.

В ситуации разбирается посольство России в Анкаре, передает "Уралинформбюро".