Проводится проверка.

В Нижнем Тагиле на огнеупорном заводе дунитовых изделий погиб рабочий.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, трагедия произошла 22 мая 2017 года. По предварительным данным, слесарь-ремонтник выполнял работы по распрессовке колесной пары на гидравлическом горизонтальном прессе. Произошло выдавливание и выброс оправки (приспособление для крепления) - мужчина получил ушибленную рану грудной клетки. Он скончался на месте.

В обстоятельствах случившегося разбирается прокуратура. Проверяется соблюдение требований законодательства об охране труда и производственной безопасности.