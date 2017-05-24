У гаража.

23 мая 2017 года в Кунгуре УАЗ ушел под землю возле одного из гаражей на улице Криулинской.

Сначала автомобиль угодил в западню передним левым колесом. Водитель успел выскочить из машины, после чего провалилось правое колесо.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Кунгурской службе спасения, размер ямы - 3 на 2 метра. Выясняются причины провала грунта.