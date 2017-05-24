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В ДТП на трассе Екатеринбург - Курган пострадали 5 человекСегодня в 11:12

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Опрокинулась иномарка.

23 мая 2017 года на 347 километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган (Кетовский район) Chevrolet вылетел с дороги, опрокинулся и протаранил дерево.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, 34-летний водитель иномарки не справился с управлением. Он и трое его пассажиров 24, 25 и 28 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. 22-летнего пассажира с травмой ноги доставили в травмпункт.

Обстоятельства аварии выясняются.

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