Из-за снежного вала.

Южноуралец отсудил у дорожной службы миллион рублей за ДТП, произошедшее из-за снежного вала.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сосновского райсуда, авария случилась еще 10 января 2015 года на автодороге "Подъезд к Екатеринбургу". Водитель "Лады" наехал на снежный вал - машину занесло и развернуло, после чего она протаранила Ford истца.

В ходе расследования выяснилось, что в тот день на дороге работали сотрудники ОГУП Сосновское ПРСД. Они расчищали снег с разделительной полосы, при этом знак о наличии препятствий на дороге выставлен не был. Экспертиза установила, что ни у одного из водителей не было технической возможности предотвратить столкновение.

Дорожное предприятие пыталось обжаловать вердикт, однако Челябинский облсуд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.