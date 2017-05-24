У автовокзала.

24 мая 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Щорса-Союзной столкнулись Land Rover и полицейский ВАЗ. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Судя по снимкам, служебное авто получило серьезные повреждения. Около места ДТП стоит реанимобиль.

Руководитель пресс-службы ведомства Ольга Бельская сообщила "Уралинформбюро", что экипаж группы задержания вневедомственной охраны ехал на вызов со включенной "мигалкой". Land Rover не пропустил патрульный автомобиль. Сейчас по факту аварии проводится административное разбирательство.