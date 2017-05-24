Здание тушили 7 часов.

Поздним вечером 23 мая 2017 года в Челябинске полыхала колония строгого режима №2.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУФСИН, кровля здания одного из отрядов загорелась в 22.55. Пламя охватило 100 "квадратов". Огонь был потушен спустя 7 часов.

Из здания было эвакуировано 99 заключенных. Их распределили по другим отрядам. Никто не пострадал.

Сейчас обстоятельства пожара выясняются.