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Тюменца будут судить за сбитого на "зебре" 8-летнего мальчикаСегодня в 13:48

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У ребенка тяжелые травмы.

В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Тюмени, который сбил на "зебре" 8-летнего мальчика. Он обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службу региональной прокуратуры.

Авария произошла днем 24 апреля 2017 года на улице Максима Горького. Infiniti QX 80 выезжал из двора дома, при повороте налево на перекресток водитель не заметил ребенка, переходившего дорогу. Мальчик упал, ударившись головой об асфальт.

Школьника госпитализировали с переломом затылочной кости, ушибом мозга тяжелой степени и другими повреждениями.

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