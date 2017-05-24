Проводится проверка.

В Югре следователи проводят проверку по факту затопления баржи с железобетонными сваями.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, ЧП произошло днем 19 мая 2017 года на 166 километре реки Юганская Обь (Сургутский район). Баржа "НГСП-313" перевозила сваи для электрических опор массой около 300 тонн. Судно затонуло во время стоянки при плохих погодных условиях.

Никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства инцидента и сумма ущерба.