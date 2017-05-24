И выжил.

Вечером 23 мая 2017 года в Каменске-Уральском с 9 этажа дома №32 по улице Кутузова упал 20-летний рабочий.

Уроженец Таджикистана выполнял кровельные работы и сорвался. Его увезли в реанимацию с сотрясением головного мозга, тупой травмой живота, переломами костей таза, плеча, пятки и челюсти.

Как рассказал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас по факту происшествия проводится проверка. Выясняется, какое предприятие наняло рабочего и кто отвечал за его безопасность.