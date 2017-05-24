Возбуждено дело.

23 мая в Тобольске под окнами многоэтажки 10 микрорайона было обнаружено тело 16-летней школьницы с травмами, характерными для падения с высоты.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства). Сейчас допрашиваются близкие и знакомые девочки, а также очевидцы.