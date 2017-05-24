В Перми металлическая конструкция рухнула на 8 детейСегодня в 17:19
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Четверо в тяжелом состоянии.
24 мая 2017 года в Перми на Комсомольском проспекте у ДК имени Солдатова металлическая конструкция, являющаяся частью сцены, рухнула на людей. Под удар попали 8 детей и одна женщина.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в настоящее время четверо детей находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести. Женщина от госпитализации отказалась.
ЧП произошло во время репетиции праздника Славянской письменности. Конструкция упала из-за порыва ветра.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 К РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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