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В Челябинске пропал 16-летний школьникСегодня в 19:49

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Неделю назад.

В Еманжелинске неделю ищут 16-летнего Евгения Михайлова. Подросток ушел из школы на улице Максима Горького утром 18 мая 2017 года и не вернулся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ранее юноша неоднократно уходил из дома. Он состоит на учете у психиатра и склонен к бродяжничеству.

Рост Евгения 165-170 сантиметров. он худощавого телосложения. У подростка темные прямые волосы, светлые глаза, тонкие губы и оттопыренные уши. На левой голени есть шрам размером 3 сантиметра. Мальчик картавит.

В день исчезновения был одет в белую рубашку и цветную футболку. На ногах у него были черные туфли.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении школьника, просьба позвонить по телефонам: 8 (35238) 2-12-02 или 02.

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