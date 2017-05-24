Мужчину искали 3 недели.

24 мая 2017 года в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ за гаражами нашли труп мужчины.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, признаков криминальной смерти на теле не обнаружено. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.

Мужчина пропал 3 мая, когда возвращался с работы домой. У него остались трое детей.