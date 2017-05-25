В Германии авиапассажиры уговаривали экипаж не лететь с дырой в фюзеляжеСегодня в 08:09
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Пробоину они заметили при посадке.
В Германии авиапассажиры при посадке в лайнер обнаружили дыру в фюзеляже.
Как сообщает Die Welt, инцидент произошел 21 мая. Рейс Дюссельдорф - Штутгарт по заказу Air Berlin должен был выполнить самолет ATR 72-500 итальянской компании Mistral Air.
Поднимавшиеся на борт пассажиры увидели пробоину в фюзеляже, о чем сообщили экипажу, но им было сказано занимать свои места - пилоты начали готовиться к взлету. Когда два человека отказались лететь, на повреждение пошел взглянуть капитан воздушного судна, после чего рейс отменили, передает "Уралинформбюро".
"Как это может быть, что обслуживающий персонал пытается убедить пассажиров войти в поврежденный самолет?" - негодуют участники происшествия, заявив, что их доверие к безопасности авиации подорвано.
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