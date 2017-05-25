Проводится проверка.

Следователи проводят проверку по факту гибели 40-летнего мужчины в Красноуфимском районе.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, трагедия произошла 24 мая 2017 года в селе Крылово. Владелец КамАЗа вместе с водителем привез землю на одно из частных подворий на улице Луговой. Во время выгрузки шофер находился в кабине машины, а владелец контролировал процесс со двора. Поднятый кузов грузовика задел линию электропередачи - находившийся под напряжением провод оборвался и задел мужчину, стоявшего на улице. Он скончался от удара током.