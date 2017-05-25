В Екатеринбурге кувыркавшаяся Lada приземлилась на иномаркуСегодня в 09:25
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После чего встала на крышу.
24 мая 2017 года в Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись Lada Largus и Toyota.
Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", водитель отечественной легковушки превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Машина начала кувыркаться, упала на капот иномарки, а затем встала на крышу.
В аварии никто не пострадал.
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