После чего встала на крышу.

24 мая 2017 года в Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись Lada Largus и Toyota.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", водитель отечественной легковушки превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Машина начала кувыркаться, упала на капот иномарки, а затем встала на крышу.

В аварии никто не пострадал.