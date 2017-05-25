Дороги залило на полметра.

Столицу Таиланда затопило после сильнейшего ливня в ночь на 25 мая, сообщают местные СМИ. Вода на дорогах Бангкока поднялась до отметки в полметра. Скопились многокилометровые пробки, даже на платных шоссе, а тротуары стали непроходимыми. Из-за наводнения в городе закрыты пять школ.

Власти вывели на улицы уборочную технику и установили мощные насосы, перекачивающие воду в городские каналы и реку Чаопрайя. Осадки в столице Бангкоке будут идти до воскресенья. Ливни пройдут по восточному побережью Сиамского залива, передает "Уралинформбюро".

В мае в Таиланде традиционно начинается сезон дождей, который длится до осени.