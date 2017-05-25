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На Пермском тракте перевернулся ВАЗ - 2 человека в комеСегодня в 10:17

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Еще у двоих травмы головы.

Вечером 24 мая 2017 года на 191 километре Пермского тракта (Ачитский район) ВАЗ-2112 вылетел с дороги и перевернулся.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 25-летний водитель легковушки не рассчитал скорость и не справился с управлением. Молодой человек получил ушиб мозга и скальпированную рану головы и впал в кому. В таком же состоянии его 25-летний пассажир.

Еще две 16-летние пассажирки госпитализированы с травмами головы и ушибами. Судя по всему, молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обстоятельства аварии выясняются.

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