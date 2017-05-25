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В Березниках умерла выпавшая из окна полуторагодовалая девочкаСегодня в 11:40

  • Текст

После недели в реанимации.

24 мая 2017 года в больнице Березников скончалась полуторагодовалая девочка, которая 6 дней назад выпала из окна 3 этажа. Проводится доследственная проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 18 мая малышка находилась дома с 13-летним братом. Подросток открыл в комнате окно для проветривания и ушел на кухню мыть посуду. Оставшись без присмотра, девочка забралась на подоконник и выпала.

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