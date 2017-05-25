Он полез в воду, когда шел снег с дождем.

24 мая в Нижневартовском районе в реке Черная утонул мужчина.

Он выехал на природу с двумя друзьями, решил искупаться и сделать фото. При этом температура в тот день не поднималась выше плюс 1, шел снег с дождем. Мужчина начал тонуть, друзья пытались его спасти его, но безуспешно, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Центроспас-Югории".

Мужчины доплыли до противоположного берега, откуда их забрали спасатели. Водолазы, обследовав 400 квадратных метров акватории, нашли тело утонувшего и передали полиции.