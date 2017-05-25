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В пермский беби-бокс подкинули младенцаСегодня в 12:10

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С бирками роддома.

В Перми в беби-боксе при медсанчасти №9 оставили ребенка. Мальчика нашли в ночь на 25 мая, рассказала "Уралинформбюро" президент благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елена Котова.

На младенце сохранились бирки роддома с указанием даты рождения - 18 мая. Врачи уже осмотрели подкидыша: с ним все в порядке. Полиция проверяет, не находится ли ребенок в розыске.

Елена Котова призывает родителей вернуться за мальчиком. Уголовная ответственность им не грозит, а благотворительный фонд "Колыбель надежды" поможет выйти из сложной жизненной ситуации.

За пять лет работы в трех пермских беби-боксах оставили девять детей. Сейчас в правительстве идет обсуждение запрета "окон жизни" - они провоцируют отказы матерей и могут использоваться для торговли детьми, считают сторонники законопроекта.

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