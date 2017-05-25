Он не справился с управлением.

24 мая 2017 года на 927 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск вылетел с дороги и опрокинулся автомобиль Toyota Avensis.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, 31-летний водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он скончался на месте.

Обстоятельства аварии выясняются.