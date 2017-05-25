Он опрокинулся и угодил под два авто.

Вечером 24 мая 2017 года в Перми на улице Дружбы произошло тройное ДТП с участием мотоцикла.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 29-летний байкер не учел интенсивность движения, дорожные и погодные условия, не справился с управлением и опрокинулся. После этого мотоцикл попал под "Газель" и от удара отлетел на Skoda.

Байкер скончался в карете скорой помощи. Выяснилось, что у него не было прав.