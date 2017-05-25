В Перми в тройном ДТП погиб мотоциклистСегодня в 13:51
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Он опрокинулся и угодил под два авто.
Вечером 24 мая 2017 года в Перми на улице Дружбы произошло тройное ДТП с участием мотоцикла.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 29-летний байкер не учел интенсивность движения, дорожные и погодные условия, не справился с управлением и опрокинулся. После этого мотоцикл попал под "Газель" и от удара отлетел на Skoda.
Байкер скончался в карете скорой помощи. Выяснилось, что у него не было прав.
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