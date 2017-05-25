Трое мужчин и женщина.

25 мая в Екатеринбурге при тушении пожара в деревянном доме в переулке Джамбула были обнаружены тела четырех человек. Среди погибших трое мужчин и одна женщина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Пожар мог разгореться от костра, который развели рядом с домом. Следователи проводят проверку, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.