Погибшего искали с августа 2016 года.

24 мая 2017 года спасатели подняли из пруда около поселка Магнитка (Кусинский район Челябинской области) автомобиль. В салоне находился труп 63-летнего мужчины.

"Мужчину искали с лета прошлого года. В ночь на 21 августа он выпивал в закусочной, после чего сел за руль и уехал в неизвестном направлении. 31 августа по факту безвестного исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ходе расследования на дне пруда был обнаружен данный автомобиль. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу, по результатам которой будет известна точная причина смерти", - сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по Кусинскому району СУ СКР по Челябинской области.