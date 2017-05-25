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В Екатеринбурге из здания райадминистрации украли сейф с деньгамиСегодня в 18:36

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И документами.

В Екатеринбурге неизвестные украли из здания администрации Чкаловского района сейф с деньгами и документами. Преступление было совершено еще 23 мая.

Как пояснили "Уралинформбюро" в УМВД по Екатеринбургу, сейф вытащили из помещения столовой "На Южной", расположенной в здании администрации Чкаловского района.

На место выезжала следственно-оперативная группа полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба пока не называется.

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