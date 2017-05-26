Его тушили 4 часа.

В ночь на 26 мая 2017 года в Камышлове произошел пожар в здании мини-рынка на улице Ленина.

Как сообщили "Уралинформбюро", сообщение поступило в 00.57. Пламя моментально охватило вещи и парфюмерию. Площадь возгорания составила 1200 "квадратов".

На месте работали 23 человека и 7 единиц техники. Пожар был потушен в 4.59. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.