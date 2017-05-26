В Кировграде при пожаре в трехэтажке погибла семья из трех человекСегодня в 09:40
- Текст
Есть 2 версии трагедии.
В ночь на 26 мая 2017 года в Кировграде на улице Свердлова загорелась трехэтажка. При тушении в квартире на 2 этаже обнаружены тела трех человек.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, личности погибших установлены. Это 68-летний глава семьи, его 46-летний сын и 42-летняя дочь.
Очаг возгорания находился в одной из комнат, где никого не было. Рассматриваются две версии пожара: неосторожное обращение с огнем либо неисправность электропроводки.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:24
Новейший российский вертолет Ка-62 совершил первый круг почета
Испытательный.Сегодня в 09:55
Октябрьской революции предрекают амнистию
Простит ли Путин "административщиков"?Сегодня в 09:40
В Кировграде при пожаре в трехэтажке погибла семья из трех человек
Есть 2 версии трагедии.Сегодня в 09:27
Взрыв в первоуральской пятиэтажке аукнулся "уголовкой" спустя 22 года
Все это время жильцов никто не слышал.Сегодня в 08:48
Пожар на камышловском мини-рынке охватил 1200 "квадратов"
Его тушили 4 часа.Сегодня в 08:41
100-летие революции Россия встретит с новыми банкнотами
В 200 и 2000 рублей.Сегодня в 08:21
Из Госдумы начали уходить звездные депутаты
Марату Сафину ближе теннис.Сегодня в 07:57
Дочь Козицына оценили в 4,3 миллиарда долларов
По версии Forbes.25 мая в 19:45
Фигуранту дела о покушении на Тимониченко дали 4,5 года колонии
Строго режима.25 мая в 19:29
Члены ИГ готовили в Москве серию терактов
На транспортных объектах.25 мая в 18:57
Средний Урал избавится от монополии импортного картофеля
К 2020 году.25 мая в 18:56
Директор завода надругался над 7-летней челябинкой в театре
Его приговорили к 12 годам колонии.25 мая в 18:41
Учителям Сургута подняли зарплату за счет сокращения коллег
Гордума не стала возражать.25 мая в 18:36
В Екатеринбурге из здания райадминистрации украли сейф с деньгами
И документами.25 мая в 18:27
Главного уральского таможенника переводят в Москву
31 мая.
Главные новости
- Сегодня в 09:27Взрыв в первоуральской пятиэтажке аукнулся "уголовкой" спустя 22 года
- Сегодня в 08:21Из Госдумы начали уходить звездные депутаты
- Сегодня в 07:57Дочь Козицына оценили в 4,3 миллиарда долларов
- 25 мая в 17:16Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"
- 25 мая в 17:15Пригрели "управляшку" на груди
Аналитика
Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"
В ожидании генерала.
Пригрели "управляшку" на груди
"Добрым" законодательством.
УГМК бьет в медный таз
Возможно, для отвода глаз.