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В Кировграде при пожаре в трехэтажке погибла семья из трех человекСегодня в 09:40

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Есть 2 версии трагедии.

В ночь на 26 мая 2017 года в Кировграде на улице Свердлова загорелась трехэтажка. При тушении в квартире на 2 этаже обнаружены тела трех человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, личности погибших установлены. Это 68-летний глава семьи, его 46-летний сын и 42-летняя дочь.

Очаг возгорания находился в одной из комнат, где никого не было. Рассматриваются две версии пожара: неосторожное обращение с огнем либо неисправность электропроводки.

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