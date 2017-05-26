Есть 2 версии трагедии.

В ночь на 26 мая 2017 года в Кировграде на улице Свердлова загорелась трехэтажка. При тушении в квартире на 2 этаже обнаружены тела трех человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, личности погибших установлены. Это 68-летний глава семьи, его 46-летний сын и 42-летняя дочь.

Очаг возгорания находился в одной из комнат, где никого не было. Рассматриваются две версии пожара: неосторожное обращение с огнем либо неисправность электропроводки.