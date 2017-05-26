С пакетом на голове.

Вечером 25 мая 2017 года в Екатеринбурге из окна офисника, по соседству с отелем Tenet (Хохрякова, 1а), выпал горящий мужчина. Он скончался.

У мужчины на голове был пакет. "Тело после тушения было словно уголь. И, по всей видимости, он еще был жив до падения. Полицию вызвали около девяти часов вечера", - рассказали "Уралинформбюро" очевидцы.

В следственном комитете от комментариев отказались.